Josh Bateson : L'enfant Kinder métamorphosé, il est canon !

L'auriez-vous reconnu ? Certes le sourire ultrabright et le regard bleu perçant sont toujours là, mais difficile de reconnaître, derrière cette carrure et cette crinière de cheveux, l'adorable gamin qui a fait son apparition sur les paquets de Kinder chocolat en 2005. À l'époque, il avait remplacé l'Allemand Günter Euringer après trente ans de bons et loyaux services...

Sur Instagram, Josh Bateson s'affiche métamorphosé. Le jeune Britannique, qui aux dernières nouvelles était étudiant en politique et relations internationales à la Loughborough University de Londres, profite de sa belle gueule pour jouer à l'influenceur. Il a ainsi collaboré avec la marque de chaussures Toms ou avec la marque de vêtements Zavetti. Il faut dire qu'il est désormais un très séduisant jeune homme avec une carrure très prononcée et qu'il a opté pour des cheveux longs avec lesquels il aime s'amuser, multipliant les styles avec des tresses, des frisottis ou lissés. Sur son compte, il dévoile ainsi régulièrement sa nouvelle tête et ses différents looks.

Josh Bateson, qui s'amuse fréquemment de tomber sur des panneaux publicitaires avec son visage d'enfant ou qui aime poser dans les aéroports avec d'énormes paquets de Kinder chocolat le représentant, mène la grande vie. Entre le Royaume-Uni et les États-Unis, il descend dans de sublimes hôtels, s'offre des dîners dans de très beaux restaurants, toujours une coupe à la main. Les fruits d'un juteux deal financier avec la marque appartenant au groupe italien Ferrero ? Ou alors a-t-il décroché un travail bien rémunéré ? Selon son profil LinkedIn, il a travaillé un an comme coordinateur de recrutement pour la société IMG et, depuis janvier 2020, il travaille dans le marketing pour l'entreprise DeVere qui oeuvre dans le conseil financier.