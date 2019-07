Julia Flabat (Les Anges) et ses "gros seins" : "Je n'en peux plus !"

Julia Flabat, ex-candidate de télé-réalité aperçue notamment dans Les Anges (NRJ12) et devenue influenceuse et blogueuse, vit en couple avec Eddy, son futur mari. Ensemble, le couple a accueilli il y a un an et demi son premier enfant, un adorable petit garçon prénommé Edan. Depuis sa grossesse, la jolie brune a vu son corps changer... et elle a hâte de retrouver ses anciennes courbes !

En story sur Instagram, Julia Flabat a répondu aux questions que se posent ses près de 400 000 followers. Alors qu'une internaute lui demandait si elle songeait à avoir recours à la chirurgie esthétique, notamment pour une opération de la poitrine après avoir allaité son fils tout ce temps, Julia Flabat a répondu très sincèrement. "Déjà, tout ce que je veux, c'est retrouver ma taille de poitrine normale, j'en peux plus d'avoir des gros seins depuis bientôt trois ans (grossesse + allaitement)", a lancé l'heureuse maman qui nourrit au sein son petit Edan depuis sa naissance.

Ce n'est pas la première fois que la belle se confie sur son rapport à la maternité. En janvier dernier, au cours d'une session questions-réponses avec ses abonnés sur Instagram, Julia Flabat avait évoqué sa vie de maman parfois éprouvante. "Je dois avouer que je suis passée par des milliers de phases... Épuisée, à bout, avec Edan qui pleurait énormément à cause de ses problèmes de reflux... Oh oui, ça m'est arrivé de regretter... J'avais carrément l'impression de gâcher ma vie... Ce n'était pas l'idée que je me faisais de la maternité", avait-elle déclaré.

Forte de son expérience, elle avait d'ailleurs tenu à donner un conseil aux jeunes et futures mamans : "Oh lala, j'ai l'impression que cette période est tellement loin maintenant... À toutes les mamans à bout... Dites-vous que vous n'êtes pas seules, que ça ne dure que quelques mois, tout s'arrange quand ils grandissent, c'est une promesse. Après, ils vous feront tellement rire... Aujourd'hui, j'ai eu des fous rires toute la journée à en faire pipi dans ma culotte, Edan est un vrai petit clown et tous ces mauvais souvenirs sont oubliés."

Aujourd'hui, Julia Flabat est sur un petit nuage. Comblée par son petit Edan, elle s'apprête à se lancer dans les préparatifs de son mariage avec son amoureux Eddy ! En effet, le beau gosse a récemment demandé sa main lors d'un roadtrip à trois, avec bébé, sur la côte Ouest des États-Unis.