Julie (L'amour est dans le pré) attristée : un ex-prétendant lui brise le coeur

Julie n'a plus le coeur à rire. L'ancienne pétillante candidate de L'amour est dans le pré en 2017 a annoncé être de nouveau célibataire à travers un message poignant posté sur Facebook mercredi 19 février 2020. Après une première déception amoureuse avec Jean-Michel, son prétendant dans le programme romantique champêtre de M6, c'est un certain Frédéric qui a brisé son coeur.

Dans son récit, Julie exprime en toute transparence son lourd chagrin. "Pourquoi m'a-t-il été donné de rencontrer cet homme ? Pourquoi m'avoir fait découvrir ce qu'est l'Amour inconditionnel ? Aurais-je le droit au bonheur un jour ? Cet être si lumineux, si charismatique, si sensible, si drôle, m'a fait redécouvrir la JOIE... Elle qui m'avait quitté ces dernières années... Malheureusement cette évidence qu'a été cette rencontre pour moi ne semble pas partagée de la même manière. (...) J'ai espéré du plus profond de mon coeur être la femme qui saurait le rendre heureux... Je l'aime comme jamais j'ai aimé. (...) Frédéric... La tristesse m'envahit ce soir..."

Face aux nombreux messages d'internautes lui souhaitant bon courage et lui conseillant de ne pas se laisser abattre, Julie en a dévoilé un peu plus sur ce mystérieux homme responsable de sa douleur. Elle reconnaît alors être "déçue et triste", mais espère encore un dénouement heureux à leur histoire. Plus tard, Julie révèle que Frédéric avait craqué sur elle lors de la diffusion de son portrait dans L'amour est dans le pré et avait même tenté sa chance. "Il était le courrier que j'attendais à l'ouverture des courriers... Ma plus grosse déception de l'émission..." Car oui, à l'époque Julie tombe de haut en réalisant que son prince charmant s'est rétracté, car il ne voulait pas passer à la télé.

C'est donc finalement avec Jean-Michel qu'elle entamait son aventure. Mais au bout de deux ans de relation rythmée par des ruptures et des réconciliations, le couple s'est définitivement séparé. La faute à des façons de vivre trop différentes. Une fausse couche a également eu vite fait de les fragiliser comme elle le révélait à Purepeople.com. Mais toujours très positive, la jolie éleveuse de chevaux avait su se relever de cette épreuve. C'est donc tout ce qu'on lui souhaite de réussir encore aujourd'hui.