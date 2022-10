Karim Benzema en couple avec Jordan Ozuna : la bombe américaine a été en couple avec de très grosses stars

Il y a des journées qui comptent plus que d'autres dans une vie et pour Karim Benzema, ce lundi 17 octobre 2022 restera gravé à tout jamais dans sa mémoire. À 34 ans, la star du Real Madrid a reçu le tout premier Ballon d'Or de sa carrière, récompensant une saison en tout point exceptionnelle. Très ému de recevoir le plus prestigieux trophée individuel du football, il a eu un discours plein d'émotions, remerciant ses idoles, Zinedine Zidane et Ronaldo, mais égratignant au passage son sélectionneur, Didier Deschamps. Pour l'accompagner hier soir, on a notamment vu les parents de l'attaquant des Bleus, ainsi que son adorable fils Ibrahim, avec sa mère Cora Gauthier, mais c'est surtout la présence de Jordan Ozuna qui a attiré l'attention.

La jeune femme de 32 ans se montre très proche de Karim Benzema depuis plusieurs mois maintenant et on l'a notamment vu à Madrid le week-end dernier lors du match entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Elle était également présente lundi au théâtre du Châtelet et elle en a profité après la cérémonie pour adresser un beau message à son amoureux. "La nuit dernière était magique. Personne ne le mérite plus que toi bébé", écrit-elle en partageant plusieurs photos de la soirée. Une nouvelle idylle donc pour Jordan Ozuna qui n'en est pas à sa première relation avec une célébrité. Le mannequin américain, suivi par plus de 475 000 abonnés sur Instagram, a déjà été vu avec de célèbres artistes, à commencer par le rappeur Tyga, connu pour être l'ex de Kylie Jenner.

En couple avec un ex de Kourtney Kardashian et une star du rap

Après cette brève relation qui date de 2017, Jordan Ozuna a été aperçu avec l'ex de Kourtney Kardashian, le beau gosse Younes Bendjima. Cette histoire daterait de 2018 et les deux stars ont même été aperçus ensemble lors de vacances à Mexico. Une autre amourette qui ne va durer que quelques mois, avant qu'une star encore plus populaire ne tombe sous le charme de la belle brune. En 2020, elle passe du bon temps avec nul autre que le rappeur et producteur Puff Daddy, du côté de la Floride.

Tout ceci est donc de l'histoire ancienne pour Jordan Ozuna, qui semble très heureuse avec Karim Benzema !