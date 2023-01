Karim Benzema entouré de ses 3 enfants : première photo officielle dans un cadre de rêve, son ex Chloé de la partie ?

C'est une année 2022 pleine de contraste qui vient de se terminer pour Karim Benzema. Si avec son club tout s'est passé comme dans un rêve, les choses ont été beaucoup plus compliquées avec la sélection nationale. Blessé, il a été obligé de déclarer forfait pour la Coupe du monde, ce qui a entraîné un sacré imbroglio au sein de l'équipe de France, même si le joueur ne s'est pas encore exprimé sur le sujet. En tout cas, il n'a pas attendu bien longtemps avant de partir en vacances, seulement quelques jours après son forfait et il s'est envolé en famille en direction de La Réunion, dans l'océan indien.

De superbes vacances qu'il a pu passer en compagnie de ses proches et notamment de ses trois enfants, Mélia (7 ans), Ibrahim (5 ans) ainsi que le petit dernier, qui serait le fruit de sa relation avec la mère de sa fille aînée, la jolie Chloé de Launay. Un troisième enfant sur lequel le footballeur ne s'est jamais exprimé. Pourtant, sur son compte Instagram, où il est suivi par plus de 63 millions d'abonnés, Karim Benzema a publié une belle photo de lui avec ses enfants pour célébrer la nouvelle année. "Ma force et ma faiblesse en même temps, un amour inconditionnel", écrit-il, lui qui est un adepte des phrases assez énigmatiques sur les réseaux sociaux. Sur la photo, on peut le voir, torse nu et en maillot de bain, avec son cadet dans les bras et le sourire aux lèvres.