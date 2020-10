Karim Benzema : Son cousin Samir, un "escroc" qui profite de lui ? Mise au point

Samir Benzema, mannequin de profession, a posé pour de grands noms de la mode comme Louis Vuitton ou Dolce & Gabbana. Alors que sa carrière était au top, il souhaite se faire connaître du grand public. En 2012, celui qui se présente comme le cousin du footballeur Karim Benzema décide de participer à la saison 2 de L'île des vérités. Dans la foulée, il rejoint le casting des Anges et s'improvise comédien dans Hollywood Girls. Depuis, il a tiré un trait définitif sur le monde de la télé-réalité qui l'a tant fait souffrir. C'est à coeur ouvert, devant les caméras de TFX, qu'il raconte son mal-être notamment vis-à-vis de son célèbre cousin.

"Quand on fait de la télé-réalité, il y a des rumeurs qui se créent. Et un jour on a voulu me faire passer pour un escroc sur le fait que j'utilisais mon nom. Cette rumeur-là a été horrible", se souvient Samir Benzema. Et de poursuivre sur sa relation avec la star du ballon rond : "Karim, c'est quelqu'un que je respecte énormément pour sa carrière, pour ce qu'il fait. Et avoir porté ce nom-là a été très compliqué à un moment donné. Quand on me voyait dans la rue rouler dans une belle voiture, avoir de beaux vêtements, on me disait que c'est lui qui m'a donné. C'est quelqu'un de ma famille mais il ne m'a jamais donné un euro."

Samir Benzema : "Si j'échoue, c'est un nom de famille que j'entache"

Tout au long de sa vie, Samir Benzema a porté le poids de ce patronyme sur ses épaules. Aujourd'hui encore, il assure ne pas avoir le droit à l'échec. "Parce qu'à partir du moment où j'échoue, c'est un nom de famille que j'entache, un frère que j'entache. Je ne voulais pas avoir un mauvais impact sur leur avenir", avoue-t-il.

Depuis qu'il a quitté le petit écran, Samir est influenceur. En moyenne, il toucherait jusqu'à 10 000 euros par mois grâce à des publicités publiées sur ses réseaux sociaux. Plus encore, il a créé il y a quatre ans une agence qui forme les influenceurs de demain. Son rôle ? Les accompagner mais aussi les mettre en garde contre les dérives de la télé-réalité. Côté vie privée, il est devenu papa d'une petite Ilyana en janvier 2020, née de ses amours avec sa compagne Mélani.