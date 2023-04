Karl Lagerfeld : Les détails de sa succession révélés, Baptiste Giabiconi premier héritier

Propriétaire de "quelques" dettes, de nombreuses affaires personnelles et acquisitions du créateur ont été vendues lors d'une vente aux enchères à Paris pour 22,4 millions d'euros par la maison Sotheby's en 2021 et 2022. Le couturier avait également eu des démêlés avec le fisc comme l'indique Le Point. En effet, si l'administration avait reçu une marche à suivre concernant ses revenus sous Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy, François Hollande - traité "d'imbécile" par Karl - a bouleversé les plans du créateur. "En 2013, la brigade financière, malgré le rescrit, a perquisitionné l'ensemble de ses propriétés parisiennes, ainsi que les bureaux et le domicile de son comptable Lucien Frydlender. L'Express avait publié le montant d'un redressement possible : 20 millions d'euros" raconte Le Point.