Karl Zéro : Son fils Gabin s'est marié, première photo du couple heureux dévoilé par sa soeur

Karl Zéro, qui avait participé à la première saison de Mask Singer, était de mariage ce week-end. Ce dimanche 4 septembre, sa fille Anaïs a dévoilé que son frère Gabin s'est marié. C'est en story sur Instagram que l'on a donc pu découvrir la première photo du fils de Karl Zéro à la sortie de l'église, au bras de son épouse, un enfant dans les bras fermes du marié – probablement leur bout d'chou. Gabin, un des trois enfants de Marc Tellenne, son vrai nom, affichait un sourire qui en dit beaucoup sur son bonheur en ce jour si précieux.

En légende de cette story, simplement la musique de La Belle au bois dormant, probablement pour marquer le côté féérique et enchanteur de cette union. Le frère d'Anaïs et Vincent Tellenne ne peut d'ailleurs qu'aspirer à connaître la même longévité de couple que celle vécue par celui de ses parents. En effet, Karl Zéro a rencontré Anne-Laure Chaptel, plus connue sous le pseudo de Daisy d'Errata, lors de son passage à Radio Nova qui venait d'être créée. Il est avec elle depuis plus de 40 ans. "C'est la femme de ma vie. J'ai eu cette chance !", a-t-il fait savoir. Ils ont réalisé de nombreux documentaires, des émissions radiophoniques et ont eu trois enfants : Anaïs, Gabin et Vincent.

La soeur du marié, Anaïs, a ensuite publié des photos d'elle et de ses amies, en ce jour si particulier pour son frère. Une des rares apparitions du couple Karl Zéro et Anne-Laure Chaptel c'était pour l'anniversaire des 35 années d'existence de la sulfureuse société de films X Marc Dorcel. Dans une ambiance chaude et libertine, de nombreux VIP étaient au rendez-vous, parmi lesquels le comédien Aurélien Wiik, le créateur Christophe Guillarmé et le journaliste Philippe Vandel. Si aucune photo du couple au mariage de Gabin n'a été publiée, il est certain que les parents de ce dernier était à ses côtés pour ce si beau jour.