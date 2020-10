Katy Perry et Orlando Bloom : Photos de leur maison de rêve à 14 millions

Katy Perry et Orlando Bloom ont sorti le carnet de chèques pour acheter une nouvelle maison. Les amoureux ont déboursé la coquette somme de 14,2 millions de dollars pour une demeure située du côté de Montecito - comme l'animatrice Ellen De Generes -, en Californie. Ils avaient été vus plusieurs fois faisant des visites dans le secteur. La chanteuse a vendu sa maison de Beverly Hills depuis...

La chanteuse de 35 ans et son compagnon de 43 ans ont racheté cette propriété, avec vue sur l'océan, qui a appartenu pendant plus de vingt à l'homme d'affaires Robert Kidder (patron de Duracell et Chrysler). Ils ont fait une affaire puisque le prix de vente affiché au printemps 2019 était alors de 20 millions de dollars avant de baisser une première fois à 16,2 millions. Nul doute que la pandémie de coronavirus qui frappe durement les Etats-Unis et notamment la Californie a joué sur le marché de l'immobilier, un peu moins actif en ce moment... Pour accéder à la demeure, il faut emprunter une longue allée bordée de chênes. Au bout apparaît alors une maison de style méditerranéen sur trois étages.

La maison, qui va accueillir Katy Perry, Orlando Bloom et leur fille Daisy née en août 2020, comprend notamment quatre chambres à coucher dont une suite parentale gigantesque avec cheminée, dressing, salle de bain et même un balcon avec vue sur le domaine et l'océan pacifique. Il faut aussi compter sur un bureau, une salle de conférence, une cuisine de chef, une salle pour dîner... Le terrain possède quant à lui une magnifique piscine creusée dans la pierre, un terrain de tennis, un garage pouvant accueillir jusqu'à quatre voitures ou encore une terrasse pour manger à l'ombre des arbres.

Cette petite folie immobilière était toutefois pleinement dans les moyens des amoureux, qui prévoient de se marier, puisque la fortune de Katy Perry - qui a récemment sorti le disque Smile - est estimée à 330 millions de dollars alors que celle d'Orlando Bloom ne tourne qu'aux alentours de 40 millions.