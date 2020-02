Keen'V, sa tournée annulée faute de spectateurs : "Je vais m'aérer la tête"

Dur dur de rester au top dans le show business... Nombreuses sont les stars à l'avoir vécu de plein fouet et le dernier en date n'est autre que le chanteur Keen'V. L'artiste de 37 ans, qui s'est fait connaître du grand public avec le tube J'aimerais trop, vient de faire une triste annonce : le reste de sa tournée est annulée. Les salles ne se remplissent pas comme il l'aurait voulu.

C'est sur son compte Instagram, lundi 24 février 2020, que Keen'V a révélé ses déboires à ses 266 000 abonnés, en postant une vidéo confidence. "Bonjour les amis, je vous devais d'être honnête avec vous... le #ThérapieTour et le #Remembertour [un concept bonus qui durait quatre jours pendant lesquels il interprétait quatre albums différents, NDLR] ne vous ont pas séduits, on ne pourra malheureusement pas les assurer et j'en suis désolé. Nous avions déjà fait une première partie de cette tournée, celle-ci était peut-être de trop. Vous pouvez vous faire rembourser vos places là où vous les avez prises. J'imagine votre déception, dites-vous que la mienne est incommensurable, car c'est sur scène avec vous que je suis le plus heureux", a-t-il écrit en légende de sa publication.

Et l'interprète des chansons Petite Émilie ou Ma vie au soleil d'ajouter : "Je vais me retirer quelque temps pour réfléchir et m'aérer la tête. #pouryarriver il faut y croire alors je reviendrai plus fort de cet échec, plus motivé, avec un projet qui vous plaira plus. Pardon de ne pas avoir été à la hauteur de vos espérances, pardon d'avoir voulu vous proposer quelque chose d'autre qui ne vous a pas séduits et, surtout, pardon de ne avoir pu assurer ce spectacle qui me tenait tant à coeur. Je vous aime."

Keen'V, dont le dernier album intitulé Thérapie est sorti dans les bacs en 2019 – l'occasion d'une promo au cours de laquelle il avait plusieurs fois évoqué ses problèmes de fertilité – va pouvoir prendre du temps pour lui et profiter un peu de son couple, lui qui avait surpris tout le monde en révélant être marié avec une femme depuis plus de dix ans.