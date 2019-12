Kelly Helard et Neymar réconciliés : belle photo de famille pour l'officialiser

Alors qu'elle était en couple avec Neymar depuis 2013 et mariée depuis 2015, union qui au eu lieu à Las Vegas, Kelly a annoncé leur rupture en août 2018. "Nous ne sommes plus ensemble, pas parce qu'on ne s'aime plus mais parce que nous n'avons plus les mêmes centres d'intérêts. Cela fait trois ans, depuis que j'ai mon fils, que je ne sors plus le soir, ou ciné ou autre, alors que j'ai 27 ans", avait-elle écrit.

Quelques jours avant, l'ex-candidate des Ch'tis laissait entendre que plus rien n'allait avec Neymar, en postant : "Quand tu perds cette complicité ... Quand tu deviens qu'une option à ses yeux... Quand tu le vois chaque jours que dix minutes car il a toujours mieux à faire sans toi... Quand mes larmes monte à moi et non à lui... Malgré tout j'y crois, je l'aime mais lui ?", avait-elle écrit en légende d'une photo du couple. L'ex-participante des Anges 6 avait réitéré l'expérience avec un autre post tout aussi énigmatique : "Je rigole, je m'amuse... Mais, au fond j'ai mal." Mais tout cela, c'est du passé désormais.