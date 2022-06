Kjel Bennett viré de Plus belle la vie et détesté de tous ? Des acteurs de la série sortent du silence

La vie pourtant plus belle des acteurs de Plus belle la vie se serait-elle transformée en cauchemar ? Depuis plusieurs semaines, les téléspectateurs ont remarqué qu'un personnage manquait à l'appel : celui de Bilal Fedala, incarné par Kjel Bennett. Face aux interrogations, le journaliste Clément Garin, déjà aperçu dans l'émission Touche pas à mon poste, a révélé sur Twitter que le comédien de 21 ans avait été viré de la série : "Je me posais la question depuis quelques semaines déjà, et j'ai enquêté toute l'après-midi sur le dossier. Kjel Bennett, qui interprétait Bilal dans Plus belle la vie depuis deux ans, a été viré il y a quelques semaines pour 'comportements inacceptables répétés'. Son personnage, qui n'apparaissait plus depuis l'intrigue du permis de conduire, est supprimé (sources internes concordantes)."

Ces informations, Clément Garin les a obtenues grâce à plusieurs témoignages de comédiens de Plus belle la vie : "Je n'exposerai pas publiquement les fameux "comportements inacceptables" qui lui sont reprochés pour éviter la diffamation, mais je peux dire que l'éviction est justifiée. Ce limogeage est juste et ravit la quasi-totalité du casting !" Et de préciser : "J'ai simplement indiqué que tous les comédiens que j'avais contactés s'étaient réjouis qu'il soit viré, car il avait dépassé les bornes et était détesté de tous après ce qu'il avait fait."