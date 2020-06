Koh-Lanta 2020 : Ahmad papa... et tourné en dérision sur Twitter !

Ahmad est papa ! Denis Brogniart a annoncé cette belle nouvelle le 5 juin 2020 lors de la grande finale de Koh-Lanta diffusée sur TF1. L'aventurier est devenu père d'un petit garçon prénommé Noé. Une magnifique nouvelle pour le candidat qui a suscité de nombreuses réactions, parfois très drôles, sur les réseaux sociaux. Il convient de rappeler qu'Ahmad s'est fait remarquer lors de sa participation dans cette émission de survie parce qu'il avait la phobie de l'eau, déclenchant souvent le rire des internautes lorsqu'il ne parvenait pas à nager lors des différentes épreuves.

Ahmad est papa d'un petit Noyé, c'est ça ?

Sur Twitter, plusieurs téléspectateurs ont félicité le jeune homme tout en écrivant quelques commentaires taquins. "J'ai bien entendu ? Ahmad est papa d'un petit Noyé c'est ça ?", "Ahmad papa ! Quand sa femme a perdu les eaux, vous croyez qu'il a paniqué ?", "Ahmad qui est devenu papa d'un petit Noé, qui nage déjà mieux que lui ! Ahaha" ont écrit certains internautes. Des petites moqueries sans méchanceté qui n'ont pas dû entacher la joie d'Ahmad, habitué à susciter de vives réactions sur les réseaux sociaux depuis sa participation à l'aventure Koh-Lanta.

Je n'ai pas à avoir honte de mes décisions dans le jeu

Critiqué pour son côté stratège et souvent vilipendé sur les réseaux, Ahmad s'était justifié auprès du magazine TV Mag en déclarant : "Je n'ai pas à avoir honte de mes décisions dans le jeu. Je ne suis pas habitué au monde des réseaux sociaux, j'apprends à le découvrir. J'évite de répondre aux attaques, je lis les commentaires aussi sereinement que possible mais je n'ai pas envie de fuir." Un homme sûr de lui et de ses choix qui avait été éliminé le 10 avril dernier.

Présent lors du prime de la finale de Koh-Lanta du 5 juin 2020, Ahmad a pu retrouver ses anciens coéquipiers et féliciter Naoil, grande gagnante de Koh Lanta, l'île des héros.