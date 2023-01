Koh-Lanta 2023 : Cette nouvelle règle qui va pimenter l'aventure !

En juin 2022, la grande finale de Koh-Lanta, le Totem maudit était diffusée. Il n'y avait alors pas un mais deux gagnants, ex-aequo : le cordiste Bastien et le sapeur-pompier François. Chacun se partageait la somme de 100 000 euros. Et après une pause plus longue que d'ordinaire pour le programme, il s'apprête à faire son grand retour ! En effet, la nouvelle saison de l'aventure de survie va prochainement être diffusée sur TF1 et sera baptisée Le Feu sacré. C'est aux Philippines que vingt candidats, 10 femmes et 10 hommes âgés entre 22 et 56 ans, se sont envolés pour se dépasser. Ce jeudi 19 janvier, à l'occasion de la conférence de presse, de premières informations ont été dévoilées.

Pour commencer, il a été expliqué que le thème du feu sacré avait été choisi suite à la légende ancienne qui existe aux Philippines et qui raconte que dans les entrailles d'un volcan, un Dieu y avait caché son feu sacré rempli de pouvoirs. Une légende qui a grandement inspiré la production, laquelle a intégré un talisman (sculpté avec des pierres du volcan) très important au sein du jeu. Celui-ci détient le pouvoir du feu sacré et tous les aventuriers feraient bien de réussir à le gagner. L'un d'entre eux aura l'occasion de s'en saisir dès le premier épisode, à la suite de l'épreuve individuelle. Il aura alors ensuite l'opportunité de se protéger lors du conseil ou de protéger un membre de son équipe. Dans le cas où son équipe n'est pas inquiétée par le conseil, il pourra protéger une personne de la tribu adverse, se rendant en amont sur son camp pour discuter et peut-être interférer dans les stratégies.

Des rebondissements attendus du début à la fin

Le précieux talisman sera à chaque fois remis en jeu lors des épreuves de confort. Si l'aventurier qui l'a remporté au début gagne avec son équipe, c'est lui qui le récupère. En revanche, si ses adversaires ressortent vainqueurs du jeu, il devra choisir, seul, à qui transmettre l'objet. En outre, on retrouvera comme d'habitude des colliers d'immunités cachés un peu partout sur l'île, mais aussi des armes stratégiques comme le double vote. Et il y aura également "le détournement" qui permettra à son détenteur de priver quelqu'un de vote et de le récupérer. Vous l'aurez donc compris, cette saison est plus que jamais placée sous le signe de la stratégie ! Il sera ainsi sans doute très dur de faire des pronostics jusqu'à la toute fin.

Il faudra toutefois encore patienter avant de découvrir les premiers épisodes. Pour l'heure, aucune date de diffusion n'a encore été indiquée. Impossible de savoir non plus si Koh-Lanta sera proposée le mardi soir comme cela a été tenté la dernière fois.