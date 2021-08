Kylie Jenner enceinte et trompée par Travis Scott ? Dita Istrefi révèle avoir des preuves de son infidélité...

Alors qu'on pensait Kylie Jenner et Travis Scott sur un petit nuage depuis la révélation de la seconde grossesse de la jolie brune, Dita Istrefi vient de balancer une bombe à propos d'une infidélité supposée du rappeur à Paris.

Le 22 août 2021, l'ancienne candidate de 10 couples parfaits a révélé que le papa de Stormi (3 ans) aurait eu une aventure avec plusieurs de ses copines lorsqu'il était à Paris. Dans sa story Instagram, elle se dit choquée par la trahison de Travis et confie : "En fait en gros même si t'es Kylie Jenner tu te feras toujours tromper. En fait il y a un peu plus d'un mois Travis Scott il était à Paris et il a capté des copines à moi et tout... Et là maintenant on apprend que Kylie Jenner elle est enceinte de lui... Super !" Quelques minutes plus tard, celle qui a récemment été victime de violences conjugales a ajouté : "Il y a encore un mois il la trompait à Paris, éléments à l'appui et elle est enceinte ? Super l'amour de nos jours".

Effectivement Travis Scott s'est bien rendu dans la capitale cet été pour la Fashion Week notamment, et serait venu sans la soeur de Kim Kardashian. L'interprète du titre Antidote aurait-t-il fauté avec celle qu'il surnomme sa "Wifey"? Le couple - qui s'était séparé à l'automne 2019 après deux ans d'amour puis réconcilié il y a quelques mois - pourrait-il exploser suite à ces révélations ? C'est peu probable...

Selon TMZ, les amoureux auraient décidé d'avoir une relation libre non exclusive. En effet si les tourtereaux s'étaient séparés il y a deux ans, c'était parce que le rappeur ne souhaitait pas de deuxième enfant. Après leur rupture, il aurait pris goût à la vie de célibataire mais souhaiterait tout de même fonder une "unité familiale forte" avec la créatrice de Kylie Cosmetics. Avec cette nouvelle relation non exclusive, tous deux auraient ainsi trouvé un "compromis" idéal.