La Grande Librairie - François Busnel : qui est sa femme ?

Depuis 2008, François Busnel joue le chef d'orchestre de La Grande Librairie, émission dont il est le créateur, le présentateur et le producteur. Il revient pour un nouveau numéro ce 23 septembre 2020 dès 20H50. Saviez-vous que le journaliste passionné de littérature est en couple avec une écrivaine ?

François Busnel, âgé de 51 ans, partage sa vie avec une femme qui a la même passion des mots que lui. Une femme qui en a fait son métier et en vit très bien puisqu'il s'agit de la célèbre romancière Delphine de Vigan, âgée de 54 ans. On doit à cette dernière des ouvrages comme Jours sans faim, Les Jolis Garçons, Sous le manteau ou encore Les Heures souterraines... En 2015, elle publiait D'après une histoire vraie, alors sacré prix Renaudot. Son dernier roman, intitulé Les Gratitudes, est paru en 2019.

Delphine de Vigan, originaire de Boulogne-Billancourt et formée au CELSA, a aussi mis sa patte dans le cinéma en signant les scénarios de Tu seras mon fils et Damoclès. Elle a aussi réalisé le film À coup sûr, avec Laurence Arné et Éric Elmosnino. Une carrière riche qui lui a valu une belle distinction : Officier de l'ordre des Arts et des Lettres.

Un couple qui se challenge

Une réussite et un talent qui font tourner la tête de François Busnel, son compagnon - ils ne sont pas mariés - depuis une dizaine d'années. "C'est quelqu'un qui me bouleverse car elle est infiniment libre dans sa têtes, dans ses choix que personne ne peut lui dicter. Elle poétise le monde et les choses (...) C'est quelqu'un qui va illuminer votre journée d'un mot, d'une remarque, d'un sourire. Elle m'impressionne énormément", avait-il confié à Thé ou Café en 2018. Dans la même émission, Delphine de Vigan avait alors réagi. "Je crois qu'on s'impressionne mutuellement en fait. Cela fait partie de notre histoire. Il est de bon conseil (...) Il m'a montré à plusieurs reprises qu'il était capable de me remettre en question (...) Notre relation repose aussi sur le fait que l'autre est capable de nous remettre en question", avait-elle déclaré.

Le couple avait toutefois été au coeur d'une polémique en 2011 lors de la sortie du roman Rien ne s'oppose à la nuit (récompensé notamment par le prix Renaudot des lycéens). François Busnel avait reçu Delphine de Vigan sur son plateau sans dire que c'était son amoureuse et avait fait l'apologie de son livre. Pincé par plusieurs médias, il avait réagi. "Je me méfie de la dictature de la transparence. Faut-il pénaliser la femme que j'aime parce qu'elle est la femme que j'aime ?", avait-il clamé.