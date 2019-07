Laetitia Milot "désespérée" en tournage : l'imprévu qui a failli tout gâcher

Pas de répit pour Laetitia Milot. En plein été, l'interprète de Mélanie Rinato dans Plus belle la vie (France 3) tourne Réunion, une minisérie de six épisodes prochainement diffusée sur TF1. Avec Loup-Denis Elion, à qui elle donne la réplique, la comédienne de 39 ans a eu une mauvaise surprise sur le tournage...

C'est à la Réunion que Laetitia Milot tourne le feuilleton. Un cadre paradisiaque dont l'actrice profite avec sa fille Lyana (1 an). Mercredi 17 juillet 2019, l'équipe de production a dû faire face à un petit souci technique comme l'a raconté Loup-Denis Elion sur Snapchat. "On est sur le tournage de la série Réunion, et là, on n'a plus de courant, donc on ne sait pas quoi faire. On n'a plus de lumière, on ne peut pas tourner", a déclaré le comédien connu pour avoir incarné Cédric, l'acolyte de Marion, dans Scènes de ménages (M6). À ses côtés sur la vidéo, Laetitia Milot a elle aussi pris la parole : "On est désespérés."

Finalement, tout est rapidement rentré dans l'ordre pour le duo et son équipe. Quelques heures après avoir partagé ce message, l'heureuse maman a publié une vidéo du plateau de tournage et tout semblait rouler. "Je vous fais plein de gros bisous", a écrit Laetitia Milot. En commentaire, une internaute lui a demandé si l'électricité fonctionnait de nouveau à la Réunion et a reçu une réponse affirmative de la part de la jeune femme. Une petite mésaventure qui n'a donc pas vraiment gâché le tournage de Réunion puisque l'électricité est très vite revenue et que les comédiens ont rapidement joué leur texte face caméra !