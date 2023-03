Lana Del Rey fiancée : l'identité du futur marié dévoilée

Trois ans après sa séparation avec Sean Larkin au mois de mars 2020... La chanteuse est à nouveau fiancée !

L'heureux élu n'est tout autre qu'un rockeur New-Yorkais du nom de Evan Winiker, ancien membre du groupe Steel Train. Parmi les autres membres du groupe, Jack Antonoff, qui serait potentiellement à l'origine de leur rencontre puisque ce dernier est également l'un des producteurs et collaborateurs de Lana Del Rey.

Un couple submergé par le succès

Reconverti en manager de talents au sein de l'agence Range Media Partners, Evan Winiker a été aperçu à de nombreuses reprises aux bras de la chanteuse de 37 ans. Comme Tom Holland et Zendaya, le couple a toujours été très discret et ils n'ont jamais officialisé leur amour sur le tapis rouge ou les réseaux sociaux. Cependant, selon une source du magazine Billboards, le couple se serait dit oui il y a quelques semaines de cela.

Si pour le moment, ni Lana Del Rey, ni son compagnon se sont prononcés à ce sujet, c'est peut-être parce qu'ils sont trop occupés face au succès du dernier album studio de l'interprète de Young and Beautiful. Avec un album en tête du palmarès britannique en moins d'une semaine, Lana Del Rey est submergée de récompenses et d'acclamations. Plus tôt dans le mois, la chanteuse a reçu le prix Visionary Award lors de la cérémonie Women in Music (où elle a par ailleurs été aperçue avec une bague au doigt lors de l'événement).

Son dernier album a également été qualifié de " contemplatif mais plein d'espoir" par le magazine The Ringer. Après des années difficiles dans le show-business, les étoiles semblent enfin s'aligner pour la compositrice, avec une bague au doigt, récompense dans une main et acclamations du public dans l'autre, 2023 est visiblement l'année de Lana !