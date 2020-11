Laura (L'amour est dans le pré 2020) mal à l'aise après un "moment intime" avec Benoît

Laura, éleveuse de vaches laitières de 37 ans, espérait trouver enfin l'homme de sa vie grâce à L'amour est dans le pré 2020. A l'issue du speed-dading, ce sont Jean-Eudes (38 ans), et Benoît, commercial dans le milieu agricole de 36 ans, qu'elle a choisi. Très vite, les deux prétendants se sont livrés à un combat de coqs pour lui plaire.

Dans l'épisode du 2 novembre, chacun avait organisé une petite surprise à Laura. Benoît a visé juste en proposant une séance d'équitation et il espérait bien inverser la tendance. Car il l'a bien vu, Jean-Eudes et Laura avaient déjà une certaine complicité. D'emblée, le jeune homme a avoué à l'agricultrice qu'il l'avait entendue dire que son rival était son coup de coeur. Malgré sa déception, il ne comptait pas abandonner. Et il faisait bien, car il n'avait pas entendu la jeune femme ajouter qu'aujourd'hui, elle n'était plus sûre de ses émotions. Et ce détail, Laura ne le lui a pas précisé.

Après avoir fait une petite promenade, tous deux ont partagé un déjeuner. Un "moment intime" qui n'a pas mis Laura super à l'aise. "Mais j'étais très touchée par le geste. Mes jambes tremblent, je suis un peu perdue", a-t-elle ajouté. Benoit a profité de ce moment pour lui déclarer sa flamme et lui toucher un peu la joue.

C'était ensuite au tour de Jean-Eudes de dévoiler sa surprise. Une dégustation de vins, tout d'abord à l'aveugle. "Il a dévoilé ses connaissances et je n'ai pas trouvé ça très naturel", a-t-elle admis auprès du caméraman. Mais le prétendant ne s'en doutait pas et lui a déclaré sa flamme, de quoi rendre l'agricultrice un peu mal à l'aise car elle n'avait pas l'habitude de recevoir de belles déclarations.

Le soir venu, Laura a reçu des amis chez elle pour avoir leur opinion. Elle n'a pas caché qu'elle était complètement perdue. Mais ses amis l'ont confortée dans son choix, la balance penchait plutôt vers Benoit. Et Jean-Eudes l'avait bien compris : "Je la sens plus attentive à Benoît plutôt qu'à moi."