Laurent Baffie raconte sa première rencontre angoissante avec sa femme Sandrine

Invité sur le plateau de l'émission Je t'aime etc sur France 2 le mercredi 20 novembre 2019, Laurent Baffie a révélé les secrets de sa rencontre avec la femme de sa vie : Sandrine. L'humoriste de 61 ans confie à l'animatrice Daphné Burki avoir vu pour la première celle qui allait partager sa vie dans un studio. Dès le premier regard, le chroniqueur de Canal + a su qu'il était tombé amoureux d'elle. "Je suis allé dans une radio et je suis tombé amoureux d'elle" a-t'il déclaré. D'ordinaire sûr de lui, l'homme perd tous ses moyens face à Sandrine.

J'ai mis six mois à lui faire une vanne

Timide, il n'ose pas aller parler à celle qui fait déjà battre son coeur :"Quand je la regardais j'avais un filet de bave... et j'ai un copain qui lui a dit 'tu sais, ce type là, il est très très drôle, et j'ai mis six mois à lui faire une vanne..." Le chroniqueur de l'émission Les terriens du samedi ! a finalement surmonté sa peur et a fait le premier pas. De leur union sont nés quatre enfants : Jérémy (né en 1986), Mélody (née en 1988), Benjamin (né en 1995) et Bastien (né en 2004).

En couple depuis plus de 27 ans, Laurent Baffie a également surmonté sa plus grande phobie pour sa femme : l'avion. Il raconte :"J'étais terrorisé par l'avion, vraiment, je n'ai pas pris l'avion pendant quinze ans." Pourtant pour elle, il décide de lui faire un voyage surprise... à New York. "J'ai acheté des billets d'avion pour New York parce que c'était son rêve, et puis dans la bagnole, j'ai failli lui dire 'je voulais te faire plaisir mais j'ai pas les couilles' et finalement, j'ai souffert le martyre et on y est allés." Comme quoi, l'amour donne des ailes.