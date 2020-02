Laurent, le séducteur du Grand Oral séduit Caroline Vigneaux et Isabelle Nanty

Après le succès de la première édition lancée l'an dernier, l'émission Le Grand Oral sera de retour sur France 2 le 4 février prochain. Cette année encore, Laurent Ruquier animera ce concours d'éloquence qui vise à dénicher le meilleur orateur de France. Neuf candidats vont essayer de décrocher le trophée remis par Bill François, le grand gagnant de l'an dernier, qui avait remporté un contrat d'édition chez Fayard. Son livre L'éloquence de la sardine est sorti en octobre dernier.

Déjà membres du jury en 2019, l'avocat Bertrand Perier et l'humoriste ex-avocate Caroline Vigneaux seront accompagnés de trois nouveaux jurés de renom : Eric Dupond-Moretti, Isabelle Nanty et Kheiron. Parmi les compétiteurs, les téléspectateurs auront la surprise de découvrir des profils bien différents : le plus jeune à 11 ans, le plus âgé 39 ans, certains viennent de France, d'autres de Belgique ou du Togo, l'un est étudiant à HEC tandis qu'un de ses adversaires s'est arrêté en classe de 4ème...

Dans un extrait diffusé en exclusivité sur Purepeople.com, l'un des candidats appelé Laurent a particulièrement séduit Isabelle Nanty et Caroline Vigneaux : "Je ne sais pas si tu es célibataire, mais à la fin de cette émission, crois-moi tu ne le seras plus. Ta difficulté va être de choisir", a notamment commenté l'humoriste. De son côté, la star des Tuche et réalisatrice de 58 ans a ajouté avec humour : "J'aurais 30 ans de moins..."

Le Grand Oral - Qui sera la meilleure oratrice ou le meilleur orateur ? Le mardi 4 février 2020 à 21h05 sur France 2.