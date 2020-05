Laurent Ruquier : L'animateur souffre d'un problème cardiaque

Ces derniers mois sont particulièrement durs à vivre pour l'animateur Laurent Ruquier. Ce dernier a vu mourir deux amis (Pierre Bénichou et Marie Laforêt), a été blessé au bras pendant des semaines après une vilaine chute, et il vient d'annoncer la fin de son émission culte On n'est pas couché (France 2). Et ce n'est pas tout, il souffre également d'un problème cardiaque !

Dans les pages du magazine Ici Paris, dans les kiosques ce mercredi 6 mai 2020, on découvre que Laurent Ruquier a lui-même annoncé dans son émission Les Grosses Têtes, être victime d'un problème cardiaque. Il a confié avoir été contraint d'arrêter le squash et la boxe. "J'ai dû arrêter à cause d'un petit problème découvert sur une valve cardiaque", a-t-il confié. Une décision qui s'est imposée après un rendez-vous avec son cardiologue qui l'a alerté sur les risques encourus s'il continuait. Un coup dur alors que cela faisait une dizaine d'années qu'il pratiquait ces sports là... Depuis, il a opté pour la musculation et le jogging.

Si Laurent Ruquier a donc trouvé de quoi palier à ses anciennes pratiques sportives, il n'empêche que cela lui aurait mis un coup au moral. "Il en a gros sur le coeur, c'est le cas de le dire, car ce sont deux disciplines pour lesquelles il était très assidu", a confié un collaborateur anonyme au magazine. L'animateur de 57 ans est aussi moralement fatigué par le confinement.

Dans Les Grosses Têtes, sur RTL, sa soupape de décompression, il a confié en avoir ras-le-bol de Neuilly-sur-Seine où se trouvent les studios et avoir extrêmement hâte de pouvoir se rendre dans sa maison de Normandie où il vit une partie de l'année en alternance avec Paris. L'animateur a aussi longtemps profité d'une maison à Marseille. Courage, le déconfinement doit commencer progressivement le 11 mai !