Le comte de Bouderbala en couple, coup de foudre "impossible" avec sa chérie

La rencontre du comte de Bouderbala, Sami Ameziane de son vrai nom, avec sa chérie méritait bien un petit sketch dans son prochain spectacle. C'est sur la scène du République en plein coeur de Paris, salle qui lui appartient désormais, qu'il propose d'ailleurs de venir découvrir son troisième one-man show et les coulisses de sa rencontre avec la femme qui partage désormais sa vie. Les deux se connaissaient depuis la fin du collège mais n'ont concrétisé les choses que bien plus tard : "Je l'ai rencontrée à 15 ans, le jour où je suis entré au lycée Eluard à Saint-Denis. Ça a été un coup de foudre dans le bus, confie-t-il à Paris Match. Impossible de lui parler de toute l'année puisque j'ai toujours grandi en regardant mes chaussures. L'été passe. J'ai une poussée d'acné. A la rentrée, je ressemble à une pizza regina et tout le monde se fout de ma gueule. J'ai longtemps essayé de la retrouver."

Il aura fallu attendre des dizaines d'années avant que le comte de Bouderbala ne retombe par hasard sur celle qui a fait chavirer son coeur d'adolescent et qu'il n'avait jamais oubliée : "Un jour, elle est venue me voir sur scène. Elle avait fait sa vie, deux enfants, mais elle venait de quitter son mec. Alors on s'est revus..." Femme qui rit... La suite, on la connaît. Le destin et l'humour, surtout, se sont occupés du reste après ces retrouvailles.

A 43 ans, papa, beau-père et désormais propriétaire de théâtres, le comte de Bouderbala a gagné en maturité. Ce qui lui permet de se projeter et de voir plus grand : "Ça me permet d'être encore plus libre, de pouvoir assumer encore plus mon délire et mon humour. [...] Je ne suis plus le gars de 25 ans qui monte sur scène pour dire des conneries. [...] Aujourd'hui, j'ai les épaules solides pour me lancer dans le cinéma, pour monter des projets plus ambitieux." L'amour donne des ailes, c'est bien connu. Leur donnera-t-il aussi un nouveau bébé ? L'avenir nous le dira.