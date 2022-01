Le FC Lorient connaît le verdict de la justice suite à la mort d'un jardinier sur sa pelouse

C'est une drame comme l'on aimerait ne jamais en voir sur les terrains de Ligue 1 et pourtant, le 20 décembre 2020, un homme de 36 ans, Yohann Essirard, meurt des suites d'une terrible tragédie. Venu jardiner de manière bénévole sur la pelouse du Stade du Moustoir, l'enceinte dans laquelle joue le FC Lorient depuis de nombreuses années, ce dernier reçoit accidentellement une rampe de luminothérapie sur lui. Quelques minutes après la fin du match qui a opposé Lorient à Rennes, la structure s'est détachée et a mortellement touché le père de famille.

Les secours présents sur place sont rapidement intervenus pour lui prodiguer les premiers gestes de survie, dont un massage cardiaque pendant près d'une demi-heure. Transporté à l'hôpital en urgence absolue, le décès de Yohann Essirard a été annoncé quelques minutes après son admission. Plus d'un an après les faits, l'enquête est toujours en cours pour connaître les circonstances et les responsabilités de chacun dans cette tragédie. Au centre de l'affaire, le club du FC Lorient vient néanmoins d'apprendre qu'il ne sera pas poursuivi par la justice. C'est le quotidien local Le Télégramme qui nous apprend l'information, tout en précisant que l'entreprise chargée de l'entretien de la pelouse, Sportingsols, est renvoyée en correctionnelle en tant que personne morale, de même que deux de ses employés.

Une décision probablement accueillie avec soulagement du côté du club de Ligue 1, qui n'est donc pas tenu responsable dans ce drame. Pour ce qui est de Sportingsols, l'entreprise devrait être jugée pour blessures involontaires ayant entraîné la mort par manquement délibéré à une obligation particulière de sécurité. D'après les informations du Parisien, le procès pourrait avoir lieu à l'automne prochain.