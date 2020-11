Le jeu de la dame : Une erreur abominable repérée dans la série Netflix

Echec et mat pour Le jeu de la dame ! Le 27 octobre 2020, la plateforme Netflix a mis les sept épisodes de sa mini-série à disposition de ses abonnés. S'ils dépeignent le destin extraordinaire d'une jeune prodige des pions, des cavaliers et des stratégies mentales, niveau mathématiques, c'est pas encore ça. Lors d'une scène tournée dans une salle de classe, une erreur terrible a été commise puisqu'au tableau, une table de multiplication indique : "3X5 = 18". Et puisqu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est Laurent, un ancien candidat de l'émission Marié au premier regard, qui a repéré ce drame numérique, étant lui-même un ancien professeur de maths.

C'est un bonheur de voir qu'Anya Taylor-Joy a obtenu la tête d'affiche d'une production si réussie. Actuellement, la mini-série Le jeu de la dame est en tête du top 10 des programmes les plus visionnés sur Netflix. Mais le visage pur et mutin de la comédienne ne sort pas de nulle part. La jeune argentino-américano-britannique de 24 ans avait déjà été fabuleuse en 2015 dans le film The Witch de Robert Eggers - quasiment son premier rôle, excepté une apparition non créditée dans Vampire Academy l'année précédente - ainsi que dans Split et sa suite Glass. Il est fort à parier que l'on entendra régulièrement parler d'elle.

A quand la saison 2 ?

La promesse de cette mini-série était claire dès le début. Une histoire qui débute épisode 1 et termine épisode 7. La fin de la saison concorde d'ailleurs avec celle du roman de Walter Trevis dont elle s'inspire. Sauf que le succès et unanime, du côté de la presse comme des spectateurs, et que chacun en redemandent. "Si j'ai bien appris quelque chose en travaillant dans ce milieu, c'est qu'il ne faut jamais dire jamais, a avoué Anya Taylor-Joy, l'interprète de Beth Harmon, comme le rapporte Ecran Large. J'adore le personnage et je reviendrais certainement si on me le demandait, mais j'estime que nous avons laissé Beth en un bon endroit. Je pense que le reste de sa vie sera aussi sûrement une aventure, mais une aventure pour trouver une forme de paix, un moyen quelconque d'être heureuse en étant ce qu'elle est."

Difficile de dire si William Horberg, le producteur de la série, choisira la voie de la raison... ou celle qui satisferait une majorité d'abonnés Netflix. Nous nous sommes bien amusés à parler de ce qui allait arriver ensuite, a-t-il confessé. Mais la dernière scène apporte une très belle conclusion à la série. Je ne suis pas sûr que nous voulions continuer. Peut-être que nous pourrions juste laisser le public imaginer ce qui se passe ensuite..."