Le top des jeux de société en réduction de plus de 30 % pour Noël

Achetez le jeu de société Twister d'Hasbro Gaming pour 15,79 € sur Amazon

Si vous ne connaissez pas les règles de ce jeu, pas de problème. Nous allons tout vous expliquer en quelques lignes ! Chacun leur tour, les joueurs doivent tourner la roue. Elle indiquera un membre entre mains gauche, droite, pieds gauche ou droit, et une couleur allant de bleu à rouge en passant par vert et jaune. Le joueur devra donc placer la bonne partie de son corps sur le rond du tapis de jeu adoptant la couleur désignée. C'est ensuite aux autres joueurs et ainsi de suite. Quand tout le monde est passé, on recommence. Vous allez finir totalement enchevêtrés !

Un jeu d'agilité plein de fun qui se termine pour vous lorsque vous tombez. Le dernier à rester en position sur le tapis est désigné vainqueur. Fous rires garantis ! Pour pimenter le jeu, vous pouvez choisir de former des équipes, ou jouer en solo pour les plus compétiteurs. Prêt à tester votre équilibre ?

3. Réduction immanquable de 37 % pour ce jeu de société Réveille pas papa de Goliath

S'introduire dans la chambre des parents la nuit est la grande spécialité des enfants. Mal de ventre, cauchemar, toutes les occasions sont bonnes pour réveiller papa et maman. Toutes, sauf lorsque l'on rêve de faire une pyjama party prolongée ou que l'on veut grignoter dans le frigo. Là, c'est 100 % discrétion. Essayez de mettre fin à ces petites balades nocturnes avec ce jeu de société Réveille pas papa de Goliath.

Avec un peu de chance, s'ils le font en jeu, ils arrêteront peut-être dans la vraie vie. Vous pouvez toujours espérer ! Coup de chance, ce produit bénéficie d'une réduction XXL sur Amazon. Ce n'est plus 29,99 € mais seulement 18,90 € que vous aurez à débourser pour vous le procurer. Une promo ultra attractive de 37 %. N'attendez plus et économisez plus de 10 €.

Ne vous faites pas prendre par papa et dégustez ce délicieux gâteau