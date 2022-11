Léna Situations ultra lookée avec une jupe très fendue : soirée spéciale avec son compagnon Seb

Le 20 novembre dernier, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris, Léna Situations était accompagnée de son amoureux, le Youtubeur Seb La Frite, pour visiter l'exposition "Friends Experience", qui rend hommage, comme son nom l'indique, à la très célèbre série américaine Friends. L'influenceuse a pu vivre cette expérience en avant-première puisque cette pièce immersive, qui recopie à l'identique le décor de la série n'a ouvert ses portes au public que lundi.

La Friends Experience, qui a déjà rencontré un vif succès à Boston, Chicago, Atlanta, Dallas, Phoenix, Washington D.C. ou encore Denver, est actuellement à Toronto et New York, mais fait donc également sa première apparition en Europe, dans le 15e arrondissement de la capitale française. Les billets de cette expérience immersive, imaginée par Superfly X et Warner Bros. Themed Entertainment, étaient mis en vente dès le mercredi 21 septembre à 11h sur le site : www.FriendsTheExperience.com/Paris.

Entourée de ses proches

Et nul ne doute que les plus grands fans de la série - qui sont très nombreux, tant ce programme connaît un succès indescriptible depuis son lancement en 1994 - se sont précipités sur ce site pour obtenir leurs places afin de vivre cette expérience inédite. Léna Situations a donc, quant à elle, obtenu le privilège de pouvoir découvrir cette exposition avant tout le monde, qui plus est en étant accompagnée de son chéri Sébastien Frit, alias Seb La Frite sur YouTube, avec qui elle file le parfait amour depuis quelques années déjà.

La fondatrice de l'Hôtel Mahfouf était également entourée de ses amis Solène et Marcus, ce dernier figure très souvent sur les vidéos YouTube de son amie.