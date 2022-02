Lindsey Pearlman : L'actrice de 43 ans s'est suicidée

L'actrice Lindsey Pearlman qui a été vue dans Chicago Justice et General Hospital notamment, a été retrouvée morte trois jours après sa disparition comme l'a confirmé la police de Los Angeles à TMZ.

Le corps de la femme de 43 ans a été retrouvé vendredi vers le Runyion Canyon Park à Hollywood, un lieu de randonné très prisé. Le corps a été découvert à l'intérieur d'une voiture. "Des officiers de la région d'Hollywood ont répondu à un appel radio pour une enquête sur un décès à Franklin Avenue et North Sierra Bonita Avenue. Le bureau du coroner du comté de L.A. a depuis confirmé que la personne était Lindsey Erin Pearlman" a-t-il été annoncé.

Les causes du décès n'ont pas été rendues public mais samedi, la soeur de Lindsey a écrit sur twitter "s'il vous plait, sachez que vous n'êtes jamais vraiment seule" et a accompagné le message du numéro de la ligne dédié au suicide, laissant comprendre que sa soeur aurait elle-même mis fin à ses jours. "Je suis profondément triste d'annoncer qu'ils ont trouvé Lindsey et que c'était trop tard. Je n'ai pas d'autre information sur la location ou les circonstances" avait annoncé Savannah Pearlman, la cousine de la comédienne un peu plus tôt sur twitter.

Lindsey Pearlman était également connue pour ses rôles dans The Ms Pat Show, Selena, Vicious ou encore dans American Housewife. Elle avait été entendue pour la dernière fois jeudi dernier dans l'après-midi. Elle avait appelé son cousin dont l'appel avait été localisé à moins de 3 kilomètres de l'endroit où son corps a été trouvé Le mari de Lindsey, Vance Smith a réagit : "La police a trouvé Lindsey. Elle est partie. Je suis détruit."

La famille a déclaré que, pour honorer l'actrice, défenseuse des droits des animaux, elle encourageait les gens à faire un don à la Sante d'Or, une association de défense des animaux, de Los Angeles.