Loana internée : sa mère Violette demande une "mise sous curatelle"

Loana n'est pas sortie d'affaire. Depuis dix jours maintenant, la première gagnante de Loft Story (2001) se trouve internée en clinique psychiatrique après avoir eu un épisode plus que troublant dans les rues de Paris. En effet, la star de 43 ans avait été aperçue "déboussolée" et allant jusqu'à "exhiber sa poitrine sur la voie publique", vraisemblablement sous l'effet de plusieurs produits illicites.

Pendant son séjour en clinique, Loana n'a pas l'autorisation de recevoir de visite de ses proches et est privée de son téléphone portable. Toutefois, sa mère Violette Petrucciani continue de porter une attention toute particulière à l'état de santé de sa fille. "Je ne sais pas de quoi elle souffre précisément. Mais je fais confiance aux médecins", a-t-elle confié dans le nouveau numéro du magazine Closer, précisant que Loana doit être "coupée du monde" pendant quinze jours. "Le temps que les médecins puissent faire leur travail".

En attendant de pouvoir retrouver sa fille, Violette prépare sa sortie et surtout son avenir, qu'elle espère libéré de l'emprise de son ex Fred Cauvin, accusé de violences physiques envers Loana. Et pour être certaine que cette dernière ne replonge pas dans ses travers, elle a écrit une lettre au procureur pour qu'elle soit mise sous curatelle. Une mesure judiciaire radicale qui a pour but d'encadrer une personne majeur dans toutes ses démarches et notamment de gérer ses comptes bancaires. "Cela permettrait à la personne qui s'occuperait d'elle de faire la lumière sur tout ce qui s'est passé", précise Violette Petrucciani. En outre, la personne désignée pourrait l'aider à porter plainte contre Fred Cauvin. Un long chemin attend donc Loana avant d'espérer aller mieux mais sa mère est confiante. "Elle est capable de s'en sortir".

Pour rappel, l'état de Loana est toujours "fragile", comme le confiait récemment une source proche de la star. Elle serait soignée pour troubles bipolaires et schizophrènes et est soumise à un lourd traitement. Loana pourrait rester plusieurs mois dans cette clinique.