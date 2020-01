Loïc Nottet sur son lit d'hôpital : "Je suis sur la voie de la guérison"

Le break d'hiver de Loïc Nottet a tourné au cauchemar en un instant. Il y a une semaine, le chanteur et ancien candidat de Danse avec les stars a révélé avoir fait une sacrée chute à la montagne. Pour conséquence, il a dû être emmené d'urgence à l'hôpital. Depuis, Loïc Nottet était en attente d'une opération chirurgicale pour son bras et son épaule en mauvais état. Vendredi 10 janvier, il a enfin donné de ses nouvelles à ses nombreux admirateurs, et elles sont rassurantes !

À travers un nouveau post Instagram, Loïc Nottet commence par remercier ses fans pour leur soutien sans faille. Et de poursuivre apaisé : "Par ailleurs vous l'aurez compris, l'opération s'est très bien passée et je suis sur la voie de la guérison ! Repos forcé encore un petit temps mais dès que j'aurai le feu vert du corps médical je bosserai d'arrache-pied pour vous retrouver très vite sur scène." Car oui, avant de retrouver sa folle énergie, l'artiste est parti pour un petit moment de convalescence. Mais qu'à cela ne tienne, Loïc Nottet est déjà très heureux d'avoir vaincu sa phobie de passer un jour au bloc opératoire.

Et pour conclure, l'ancien partenaire de Denitsa Ikonomova âgé de tout juste 23 ans promet tout de même un "retour aux affaires très vite" ainsi que la sortie d'un nouveau projet prochainement. De quoi ravir son public, lequel attend déjà avec impatience de le revoir à l'oeuvre, tout en lui souhaitant un bon rétablissement bien sûr.

Il faut dire que ces derniers temps, Loïc Nottet fournit un travail acharné pour s'imposer sur la scène musicale française. En plus de multiplier les tubes et les singles comme Million Eyes qui a rencontré un franc succès, il se produit sur toutes les scènes de France et de Belgique.