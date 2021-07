Louise Ekland enceinte de son 2e enfant : le sexe dévoilé, l'accouchement est imminent

Louise Ekland et Thibaud sont en couple depuis près de quinze ans. Ils ont officialisé leur amour en se mariant en 2010 devant leurs proches. Et le 27 août 2013, ils ont accueilli leur premier enfant. Un petit garçon prénommé Sacha. "Vu mon âge, je pensais que ça allait prendre un peu de temps, mais je suis tombée enceinte en deux mois. J'ai eu une grossesse de rêve", confiait la belle Anglaise à Gala fin 2013. Elle n'a toutefois pas eu l'accouchement dont elle rêvait, puisqu'elle a subi une césarienne. Mais qu'importe au final puisque ce qui comptait, c'était que son bébé soit en bonne santé. Et une fois le nouveau-né à la maison, elle a pu compter su son mari pour l'épauler : "Il est très présent, il a beaucoup ralenti les voyages que lui impose son boulot pour rester avec lui. Il lui donne son bain, change ses couches... c'est un papa très moderne. Je peux le dire haut et fort: j'ai un mec qui assure." La maman dévoile parfois son petit homme sur Instagram, pour le plus grand plaisir des internautes.