Luc Ferry ruiné ? sa retraite d'ancien ministre pas suffisante pour boucler ses fins de mois

C'est une séquence qui a surpris beaucoup de téléspectateurs, étonnés devant les confessions du professeur agrégé de philosophie, qui a occupé les fonctions les plus importantes en politique. À la fois ministre de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et de la Recherche de 2002 à 2004 dans le gouvernement formé par Jean-Pierre Raffarin, Luc Ferry est aujourd'hui au bord de la banqueroute si on se fie à ses révélations dans l'émission L'instant de Luxe sur la chaîne Non Stop People, ce mercredi 5 mai.

Face à Jordan De Luxe, le philosophe a évoqué ses récents problèmes d'argent et sa difficulté à boucler ses fins de mois. "Les gens me disent "Vous avez quand même votre retraite de ministre", mais il n'y a rien du tout ! Non seulement on n'a pas de retraite de ministre, mais quand on est ministre on cotise soi-même, donc j'ai zéro", explique Luc Ferry.

L'ancien ministre de Jacques Chirac détaille ensuite la somme qu'il touche chaque mois : "J'ai ma retraite de prof d'université qui doit être de 3000 euros, et j'ai mes droits d'auteur. Et je dois aussi avoir une retraite du Conseil Economique et Social, qui doit être de 800 euros". Une somme cumulée proche des 4 000€ donc, mais pas suffisante pour les charges qu'il subit. "Il me faut beaucoup plus que ça parce que j'ai mes deux filles qui sont dans des écoles extrêmement chères", indique-t-il.

J'ai emprunté 200 000 € pour payer les études de mes filles

Pour faire face à cette situation désespérée, Luc Ferry a dû contracter un crédit d'une somme énorme qu'il a du mal à rembourser. "J'ai emprunté 200 000 € pour payer les études de mes filles", avoue-t-il face à un présentateur bouche bée face à une telle somme. Le philosophe justifie cette somme par les études très onéreuses d'une de ses filles, actuellement dans une école hôtelière à Lausanne. Un emprunt de taille qu'il a fait pour l'amour qu'il porte à ses deux filles. Il espère désormais pouvoir le rembourser grâce à ses droits d'auteur.

Des déclarations très surprenantes, puisqu'on sait que la crise sanitaire a touché énormément de gens financièrement, mais il était difficile de prévoir que Luc Ferry aurait du mal à boucler ses fins de mois.