Ludovic (Pékin Express) : Pourquoi son frère Samuel ne fait plus équipe avec lui

Les frères Ludovic et Samuel forment l'un des duos phares de l'émission Pékin Express. Ensemble, ils ont été finalistes de l'édition La Route des grands fauves (saison 7, 2011), ont gagné la saison du Passager mystère (saison 8, 2012) et La Finale des champions, tournée après la finale de la saison 9, en 2013. Ils ont aussi participé à Itinéraire Bis – émission dérivée de Pékin Express diffusée en deuxième partie de soirée – en 2018. Bref, ils sont inséparables. Pourtant, alors que Pékin Express revient pour une nouvelle saison, c'est seul que Ludovic va voyager. Interviewé par Purepeople.com, le célèbre Belge donne des nouvelles de Samuel et révèle pourquoi il n'est pas à ses côtés.

Sur la plateforme 6play, les téléspectateurs pourront découvrir le programme Pékin Express : French Tour. Dans celui-ci, Ludovic a cinq jours pour rallier Marseille depuis Paris en stop avec 1 euro en poche par jour. "Samuel m'a beaucoup manqué au départ. Quand on pense que j'ai fait trente-cinq étapes de Pékin Express et quatre saisons avec lui, repartir seul à l'aventure en France, c'était un peu bizarre. Mais c'était aussi une expérience à part entière", nous confie le voyageur.

Alors, pourquoi Samuel ne figure-t-il pas au casting du programme ? "On devait repartir ensemble pour une saison 2 d'Itinéraire bis, mais ça n'allait pas rapport à son agenda. Il avait beaucoup de travail. Et puis il m'a dit qu'il pensait que Pékin Express, c'était un peu fini pour lui. J'étais un peu déçu", confie Ludovic. Samuel vit aujourd'hui avec sa compagne, avec qui il est récemment parti à Bali et s'occupe d'un gîte.

Même s'ils ne voyagent plus ensemble pour M6, ils comptent bien partir prochainement relever un sacré défi. Et ce, avec leur troisième frère. Ludovic explique : "Moi, j'ai toujours dit que je voulais grimper le Kilimandjaro (Tanzanie) avec mon autre frère Dimitri. Je pense que d'ici à deux ou trois ans, nous partirons tous les trois faire le Kilimandjaro."

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.