Mariage de François Hollande et Julie Gayet : une invitée dévoile une photo des coulisses !

Lorsqu'on se rend au mariage d'un ancien président de la République, et même si celui-ci est célébré dans la discrétion et l'intimité, on se doit de bien s'habiller ! C'est en tout cas ce que s'est dit récemment la journaliste Emilie Broussouloux : mariée avec Thomas Hollande, le fils aîné du prédécesseur d'Emmanuel Macron et de Ségolène Royal, la jeune femme faisait partie des invités triés sur le volet de cette union si particulière entre François Hollande et Julie Gayet.

Et si elle est restée discrète sur les détails de la cérémonie en ne dévoilant aucune photo de la journée, elle n'a pu s'empêcher de partager sa tenue avec ses abonnés, un ensemble Bash fleuri aux épaules dénudées qui lui allait comme un gant. Postée il y a deux jours sur Instagram avec une légende toute simple, "Wedding", la photo a fait sensation auprès de ses abonnés qui ont salué sa beauté sans même savoir que le mariage évoqué était celui de l'ancien président François Hollande !