Mariage de Jennifer Lawrence : Lieu, invités célèbres, menu...Luxueuse cérémonie

Jennifer Lawrence et Cooke Maroney s'apprêtent à vivre le week-end le plus marquant de leur vie : leur mariage, prévu pour ces 19 et 20 octobre 2019. Nos confrères américains de TMZ ont aperçu les amoureux à bord de leur jet privé, volant avec assurance jusqu'à Rhode Island, près de Boston, où se tiendra la cérémonie religieuse. Toujours très bien informés, ils révèlent que 150 invités seront attendus.

Plusieurs célébrités sont déjà arrivées sur place, comme Cameron Diaz, Maria Grazia Chiuri, Bradley Cooper, Kris Jenner, Joel Madden ou encore Nicole Richie. E News apprend également que le menu des invités sera assuré par le service traiteur Heirloom Fire, spécialisé en produits bios choisis spécifiquement pour qu'ils respectent l'écosystème de la côte Est. Des menus "dignes d'un chef Michelin" qui ont coûté 210 dollars par personne à Jennifer Lawrence et son futur mari. Les mariés et leurs invités pourront choisir entre plusieurs entrées : un cake à la patate douce, des choux de Bruxelles avec des jaunes d'oeufs, une poitrine de porc fumée aux pommes et des beignets au fromage. Ils devront ensuite choisir entre du poisson braisé au feu de bois et au beurre infusé au citron ou un boeuf affiné pendant cinq semaines, sauce piquante.

La cérémonie prendra place dans le chalet d'été Belcourt, loué pour l'occasion. Un merveilleux espace créé en 1894 par l'architecte de renom Richard Morris Hunt, inspiré de la salle de chasse de Louis XIII à Versailles. "Ils sont arrivés aujourd'hui. Ils avaient l'air relaxés et heureux d'être là. Ils affichaient tous deux de larges sourires lorsqu'ils sont descendus du jet privé. Ils portaient leurs propres bagages et n'avaient pas beaucoup d'affaires. Ils étaient avec leurs familles et ont été transportés vers leur hôtel, situé près de l'océan", précise une source à E! News.