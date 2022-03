Marie-Thérèse Allier est morte

La fondatrice du lieu d'avant-garde de danse contemporaine La Ménagerie de Verre, Marie-Thérèse Allier est décédée, comme l'a annoncé l'institution ce lundi. Elle s'est éteinte "le 26 mars, à l'âge de 91 ans", ont indiqué dans un communiqué Le Fonds de dotation Marie-Thérèse Allier et l'équipe de la Ménagerie de Verre.

L'ex danseuse classique avait décidé en 1983 de transformer une ancienne imprimerie, située dans le 11eme arrondissement de Paris rue Lechevin, en lieu de découverte de talents et de pratique de la danse contemporaine. Elle y installe trois studios et une salle de spectacle d'une capacité de 150 places. La verrière que propose ce lieu atypique évoque immédiatement à Marie-Thérèse Allier l'architecture de la pièce de Tennessee Williams, qui donnera finalement son nom à l'établissement, La Ménagerie de Verre. "Deux générations qui ont fait l'histoire de la nouvelle danse française, ont trouvé là leur berceau et y ont fait leur premières armes: de Mathilde Monnier à Régine Chopinot, de Philippe Decouflé à Jérôme Bel, d'Emmanuelle Huynh à Hela Fattoumi et d'Angelin Preljocaj à Boris Charmatz ou Alain Buffard" expliquait-elle en 2004

L'ancien ministre de la Culture, Jack Lang, a rendu hommage sur Facebook à "une femme exceptionnelle" qui a su faire de La Ménagerie de Verre "un espace incontournable de rencontres, d'innovations et d'expériences artistiques uniques". Le lieu propose deux festivals chaque année, Étrange cargo au printemps et Les inaccoutumés à l'automne. On notera que l'établissement à servi de formation à une ribambelle de danseurs à l'instar de Daniel Larrieu, Régine Chopinot, Mathilde Monnier, Philippe Découflé, Georges Appaix ou encore Jérôme Bel, ainsi que des nouveaux talents des arts de la mise en scène comme Vincent Macaigne et François Chaignaud. Brigitte Lefèvre, ancienne directrice de l'Opéra de Paris a quant à elle salué "une vraie guerrière pour l'Art et pourtant le combat était parfois rude."