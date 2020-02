Martin Braithwaite, recrue choc du Barça, bientôt papa avec sa femme Anne-Laure

En quelques heures, son nom était devenu la marotte des gazettes footballistiques, généralement moins agitées hors périodes de transferts, et le buzz est devenu un état de fait ce 20 février 2020 : Martin Braithwaite est désormais un joueur du FC Barcelone, qui l'a débauché du club de Leganés, dans la banlieue sud de Madrid, et lui a offert un contrat courant jusqu'en 2024. Le buteur international danois de 28 ans, choix surprise du staff du Barça en guise de joker médical, quitte donc la capitale pour la Catalogne avec femme et enfants... dont un petit dernier actuellement dans le ventre de sa maman, attendu pour le mois d'avril.

Moins d'un an après leur mariage célébré à l'été 2019 à Ibiza, Martin Braithwaite et son épouse française Anne-Laure Louis, journaliste et fondatrice de la marque de vêtements féminins Trente créée en 2017 et inspirée par sa troisième grossesse, ont récemment révélé qu'elle est à nouveau enceinte. "Honoré, béni et EXCITE de pouvoir enfin annoncer qu'Anne-Laure et moi attendons notre quatrième fils pour avril", écrivait ainsi sur Instagram, le 19 janvier, le footballeur, illustrant son propos avec de bien belles images. Outre une photographie le représentant la main sur le ventre déjà très arrondi de madame, une autre montrant la famille au complet et une dernière figurant l'actuel petit dernier, Roméo, tout heureux de faire "2+2" avec les mains, les abonnés de l'ancien attaquant de Toulouse et Bordeaux en Ligue 1 pouvaient découvrir une courte vidéo immortalisant la révélation du sexe de l'enfant lors d'une baby shower.

En réalité, Anne-Laure Louis, qui compte un peu moins d'abonnés que son mari (2000 contre... 103 000 !) avait déjà commencé à répandre la bonne nouvelle au moment des fêtes de fin d'année 2019 : "Merci papa Noël mais nous avons déjà le plus beau des cadeaux !", écrivait-elle alors en marge de la même photo que celle utilisée un mois plus tard par Martin. Le couple a trois enfants - dont le benjamin a vu le jour en juin 2015 (son papa lui avait d'ailleurs dédié le lendemain de sa naissance un but inscrit sous le maillot du TéFéCé) - et partage régulièrement des images de ses bons moments en famille. "Quoi qu'il arrive, une seule chose importe #lafamilleavanttout", soulignait d'ailleurs l'attaquant dans une publication du 12 janvier.