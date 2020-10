Mask Singer – Manchot : Tous les indices décryptés

Les membres du jury de Mask Singer reviennent pour de nouvelles investigations ! Alessandra Sublet, Anggun, Kev Adams et Jarry vont tenter de savoir qui se cache derrière les personnalités masquées pour cette seconde saison de Mask Singer. Ce 17 octobre 2019, le nouveau personnage révélé est le Manchot.

Indices du portrait du Manchot

Le Manchot dit : "Salut, ça farte ? Le Manchot est équipé pour affronter les jours de neige et même une tempête. Ceci dit, ce ne sera pas la première fois que le manchot fera face à une tempête. Eh oui, des ouragans sont passés sur moi. Comme dans la fête foraine dans ma vie il y a eu des hauts et des bas. Et quand je vois rouge ou je broie du noir je réponds "Pas grave". La fougue de la jeunesse sûrement. J'ai déjà été invité sur tous les plateaux télé. Drucker, Ardisson, Ruquier,... J'y étais comme chez moi. J'y passais en boucle. On peut dire qu'on se connait depuis bien longtemps maintenant. Et si mes débuts n'ont pas été faciles, fastoches comme on disait à l'époque, pas de soucis. J'aime la persévérance. La suite a été plus flamboyante."

L'avis des Enquêteurs : À la suite de la prestation du Manchot sur le titre Dance Monkey de Tones and I, Jarry suppose qu'il s'agit de l'artiste Tal, Alessandra Sublet et Anggun pensent à Larusso alors que Kev Adams n'a "aucune idée".

La question du jury au Manchot : "Est ce que vous êtes de notre génération de quarantenaires ?" Le Manchot répond : "La banquise ça conserve très bien, je fais bien moins que mon âge."

Indices tirés des images du Manchot

– Le Manchot s'amuse dans la neige puis dans une fête foraine. Il apparaît ensuite dans une discothèque, dans une salle de jeux puis dans une boule à neige.