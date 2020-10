Mask Singer – Requin : Tous les indices décryptés

Dans Mask Singer, tous les samedis soir sur TF1, Alessandra Sublet, Anggun, Kev Adams et Jarry tentent de savoir qui se cache derrière les personnalités masquées. Ce 17 octobre 2019, Mask Singer est de retour pour le premier prime de cette nouvelle saison, toujours présentée par Camille Combal. Le nouveau personnage révélé est le Requin.

Indices du portrait du Requin

Le Requin dit : "Salut les potos ! Alors ça ne se voit pas comme ça mais j'ai eu des étoiles assez jeune. Je vous vois vous moquer, mais si ! Le requin a un très beau déhanché. Mon physique affuté m'a permis pas mal de choses dans la vie. Quand j'y pense, l'étoile est un symbole qui m'a beaucoup accompagné. Pour des bons comme des moins bons moments. Dans la vie, la roue tourne je le sais bien. Lorsque j'ai commencé je n'arrivais pas à m'exprimer correctement. Je bégayais. Mon mentor m'a coaché sans relâche et aujourd'hui je parle sans soucis devant les caméras. Vous avez d'ailleurs été très nombreux à me suivre à la télé et j'en suis fier."

L'avis des Enquêteurs : Suite à la prestation du Requin sur le titre Femme Like You de K-maro, Jarry pense que c'est Chris Marques qui est caché derrière le masque. Anggun se dit "perdue" mais donne le nom de Patrick Dupond. Kev Adams suppose qu'il s'agit de Sébastien Loeb. Enfin, Alessandra Sublet confie ne pas savoir du tout qui peut être dissimulé derrière le costume du Requin.

La question du jury au Requin : "Avez-vous pratiqué le rugby de manière professionnelle ?" Le Requin répond : "Jamais."

Indices tirés des images du Requin

– Le Requin se est installé sur un yacht. Il pose ensuite dans un intérieur fastueux puis dans une salle de sport. Quelques instants plus tard, il est avec ses deux gardes du corps dans un parking assis sur une vieille voiture de collection. Il pose devant un mur de briques rouges où est dessiné une étoile jaune. Un autre plan dévoile deux gardes du corps en train de danser en jupes écossaises. Le Requin apparaît ensuite à une tribune en train de s'adresser au public à l'aide de micros. Un peu plus tard, il est devant une télévision où sont diffusées des images de requins. Pour finir, il s'affiche dans un bureau fastueux, des requins sont visibles en arrière-plan.