Mask Singer – Robot : Tous les indices décryptés

Dans Mask Singer, tous les samedis soir sur TF1, Alessandra Sublet, Anggun, Kev Adams et Jarry tentent de savoir qui se cache derrière les personnalités masquées. Ce 17 octobre 2019, Mask Singer est de retour pour le premier prime de cette nouvelle saison, toujours présentée par Camille Combal. Le nouveau personnage révélé est le Robot.

Indices du portrait du Robot

Le Robot dit : "C'est fou de se retrouver dans la peau d'un robot, moi qui ne mise que sur l'humain. En parlant d'humains, j'ai eu la chance de croiser quelques artistes tels que Pascal Obispo ou Lara Fabian. Mes anges gardien n'ont pas eu que moi sur la route du succès. Des centaines d'autres talents leur doivent leurs carrières. Je pense que grâce à eux j'ai réalisé mon rêve merveilleux. Je suis du genre plutôt classique, conservatoire, Chopin,... Ou bien romantique mais c'est dans un tout autre registre que vous me connaissez. Dire que j'ai failli laisser passer l'occasion et l'opportunité de ma vie à cause de ma voix. Comme quoi dans la vie, il faut oser car dans mon métier, un de perdu ne veut pas forcément dire dix de retrouvés."

L'avis des Enquêteurs : Après la prestation du Robot sur le titre September du groupe Earth, Wind and Fire, Jarry pense qu'il s'agit de Patrick Juvet qui se cache derrière le costume. Anggun suppose que c'est Kamel Ouali, Alessandra Sublet pense reconnaître Amir alors que Kev Adams donne le nom de Denis Brogniart.

La question du jury au Robot est : "Êtes-vous un chanteur professionnel ?" Le Robot répond : "Oui".

Indices tirés des images du Robot

– Le Robot apparaît dans un jardin puis devant des photographies de Pascal Obispo et de Lara Fabian. Il est ensuite dans un champ de blé puis pose devant une étoile qui ressemble à celle de la Star Academy. Il joue du piano puis s'affiche debout sur un tapis posé sur l'herbe dans la campagne. Quelques instants plus tard, il est dans une grange. On découvre ensuite deux gardes du corps avec des épées laser. Enfin, le Robot apparaît sur scène.