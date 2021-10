Massages et drague dans Koh-Lanta ? "Rien ne sert de le cacher...", une aventurière balance ! (EXCLU)

Le 21 septembre 2021, au micro de Télé Loisirs, Jade et Clémentine ont indiqué qu'une de leur camarade de Koh-Lanta, La Légende aurait dragué certains aventuriers sur le camp. Puis, sur les réseaux sociaux, Laurent et Namadia se sont amusés de la situation, confirmant ainsi un possible jeu de séduction à travers des massages. Alors que l'identité de cette apprentie Robinson était restée secrète, Alix avait brisé le silence. Sur Instagram, elle avouait les massages tout en démentant formellement la drague. En interview pour Purepeople.com, Clémentine accepte de revenir sur cette histoire. Sans tabou, la candidate éliminée mardi 12 octobre 2021 balance !

Avec Jade, vous semblez faire état de drague sur le camp rouge. Laurent et Namadia ont évoqué des massages (même "nocturnes" selon Laurent) de la part d'Alix. Qu'en est-il ?

Alix a décidé elle toute seule de se balancer et dire qu'elle était concernée. C'est pour moi ce qui a créé des histoires qui n'avaient pas du tout lieu d'être. Oui, comme elle l'a expliqué, elle aime faire des massages aux gens pour remettre leurs muscles en place après les épreuves difficiles. Après, c'est vrai qu'il y a eu de la taquinerie autour de ça, par Namadia, Laurent, Jade et moi. Parce qu'on trouvait que c'était une façon de se rapprocher des garçons, ou plutôt d'un garçon : Laurent. Je l'avoue, je le dis, je le pense et je m'en fiche. Selon moi, ça faisait partie d'une stratégie, tant du côté de Laurent que du côté d'Alix. C'est surtout entre eux que ça s'est passé. Oui, il y a eu des massages, énormément de massages, de la part d'Alix sur Laurent. Rien ne sert de le nier ou de le cacher, c'est la vérité. A un moment, ça m'a même gonflée ! Et je trouvais que ça se rapprochait un peu trop alors qu'Alix était avec les filles de base...

Peut-on dire qu'il y a eu de la drague ?

C'était juste des massages. Mais... voilà.

Y avait-il un petit jeu de séduction ?

Je ne sais pas, demandez-leur à eux. Alix vous dira que non, qu'elle est en couple avec Mathieu. Peut-être que Laurent dira autre chose...

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.