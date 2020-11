Matt Houston : que devient le chanteur ?

Certains ne comprennent pas vraiment pourquoi M. Pokora a été élu meilleur artiste français de l'année aux MTV EMA. Une première pour sa carrière, malgré peu de titres placés en haut des classements internationaux cette année, à l'inverse de sa concurrente pour le titre, Aya Nakamura. Dans un tweet désormais supprimé, elle se demandait pour "quels sons" M. Pokora avait gagné son titre. Un avis partagé par Matt Houston qui vient de le qualifier "d'arnaque". "Comment ce fils de p*te gagne tout le temps sans avoir fait que dalle ?", a-t-il notamment dénoncé.

Un avis tranché qui vaut à Matt Houston de refaire l'actualité. L'occasion de revenir sur sa vie depuis son "retrait" de la vie publique, comme il l'annonce sur Instagram. "En retrait mais pas a la retraite", a-t-il écrit en bio. Il y a près de vingt ans, Matt Houston gagnait son premier disque de platine, avec plus de 580 000 exemplaires. Un titre remis par les Destiny's Child, et donc Beyoncé. Depuis, le chanteur guadeloupéen a arrêté de sortir des albums et est devenu papa d'une adorable petite fille, Marley.

Depuis la parution de son dernier album, Libra, en 2015, Matt Houston a sorti quelques collaborations, dont Libre comme l'air avec Lartiste et Quiero Sexo avec Kamaleon. On sait qu'il vivait plutôt confortablement en tant que producteur, notamment grâce au générique de Secret Story, I Wanna Chat du groupe Booty Full, qu'il a composé et qui lui rapporterait 100 000 euros par an.

Aujourd'hui, Matt Houston a 43 ans et est devenu papa d'une toute jeune fille, qui s'appelle Marley (2 ans). De temps à autres, il partage des instants de sa vie de famille, avec sa compagne. Il semble toujours être producteur et son dernier titre date de septembre 2019, Mauvais garçon feat Biwai.