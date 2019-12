Maud (L'amour est dans le pré) proche des filles de Laurent : tendres photos

Elyna et Andréa ont donc accepté la présence de Maud à leurs côtés. Une belle nouvelle qui confirme que cette histoire a donc de fortes chances de durer. Et, qui sait, les fillettes auront peut-être bientôt un petit frère ou une petite soeur. "Je suis heureuse avec toi et avec tes enfants. Il me manque un tout petit morceau et je suis persuadée qu'un jour, on sera des parents", avait déclaré Maud face à Karine Le Marchand. On souhaite vivement aux amoureux de concrétiser ce rêve.