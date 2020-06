Michel Sarran (Top Chef) : Photos de sa discrète femme et ses filles

Michel Sarran est l'un des quatre jurés de Top Chef saison 11 sur M6. Si à l'écran le chef doublement étoilé siège aux côtés de Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Paul Pairet, au quotidien il est également bien entouré. Son épouse Françoise et leurs deux filles Emma et Camille le soutiennent.

Loin des caméras de la Six, le restaurateur toulousain se fait discret sur sa vie privée. Pourtant, sa femme Françoise n'est jamais bien loin. En effet, les amoureux gèrent ensemble l'établissement Michel Sarran. D'ailleurs, sur le site officiel du chef, son portrait raconte que "s'il y a Michel, c'est forcément parce que Françoise Sarran existe". "Sa discrétion naturelle est un pur bonheur. Observez-la en salle, l'oeil à tout sans en avoir l'air. Françoise qui est là, soudain, à votre table pour un mot gentil, un simple sourire, qui est présente avec grâce sans jamais rien vous imposer. Qui agit par petites touches. Sachez-le, Françoise Sarran vit avec une crainte tenace : celle que vous puissiez être déçu. C'est la marque de sa grande sensibilité. Il faut l'en remercier", apprend-on également.

On en sait désormais plus sur celle qui partage la vie de Michel Sarran, et c'est sur Instagram que son visage a été affiché. Camille et Emma, les filles du couple, ont partagé plusieurs photos avec leur chère maman. Françoise affiche une mine radieuse et respire la bonté. Cheveux courts et blonds, lunettes de vue ou de soleil vissées sur le nez et surtout toujours souriante.

Il faut dire que tout semble lui réussir. D'ailleurs, toute la famille a célébré le mariage d'Emma avec son chéri Adrien en juillet 2019. Un merveilleux moment entouré de leurs proches. Peut-être Michel et Françoise Sarran connaîtront-ils prochainement la joie de devenir grands-parents...