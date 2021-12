Miss France, une future candidate transgenre ? Geneviève de Fontenay hors d'elle, "Je suis très choquée"

Le concours de Miss France a plus de 100 ans. Et heureusement, depuis sa création, les règles évoluent, doucement mais sûrement. Même si elle a quitté la société Miss France en 2010, Geneviève de Fontenay ne rate jamais une occasion de critiquer le concours de beauté qu'elle a pourtant aidé à rendre populaire. Dans son viseur également, sa remplaçante, Sylvie Tellier, qui s'évertue, depuis 10 ans, à moderniser Miss France. Et évoluer avec son époque n'est pas le fort de la dame au chapeau.

Depuis plusieurs années, différentes associations et personnalités politiques reprochent au concours un règlement dépassé. En effet, pour espérer décrocher la couronne, les candidates ne doivent pas mesurer moins d'1m70, ne pas être mariées, ne pas avoir de tatouages visibles... Récemment, c'est la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Elisabeth Moreno, qui a estimé "que les règles de Miss France étaient dépassées".

La politicienne a également reçu au mois de novembre Miss Trans-France 2021 pour parler inclusivité. Ces dernières années Sylvie Tellier s'était d'ailleurs montrée particulièrement ouverte sur la question. En 2019, elle déclarait au Parisien : "Demain, si une femme ou un garçon ayant changé de sexe et ayant donc un état civil féminin, se présente au concours Miss France, nous ne sommes pas la police, je ne vais pas lui faire passer de visite médicale. Si cela se trouve, c'est déjà arrivé, je n'en sais rien".

Il n'en fallait pas plus pour outrer Geneviève de Fontenay, à qui l'on n'avait pas vraiment demandé son avis sur la question. Une future candidate transgenre ? Elle préfèrerait encore manger son chapeau et a partagé un virulent communiqué ce samedi 11 décembre 2021.

Geneviève est tout simplement hors d'elle : "Je suis très choquée par la possibilité de voir le concours Miss France ouvert aux candidates transgenres ! C'est une profonde injure aux soixante années de ma vie pendant lesquelles je me suis battue pour donner à Miss France une image respectée et respectable, qui met en valeur les jeunes filles saines de corps et d'esprit ! Je tiens à rappeler l'article premier du règlement de Miss France : " Sont admises à participer aux élections [...] les personnes nées de sexe féminin, françaises de naissance ou naturalisées, d'une taille minimum d'1m70 sans talons, célibataires, ni divorcées, ni veuves, ni pacsées, sans enfant et ne vivant pas en concubinage ". " Miss " signifiant " Mademoiselle ", il est inconcevable de modifier ce règlement ! Les candidates hors de ces critères peuvent s'inscrire au concours " Madame France " ! Miss France n'est pas un concours contre-nature ! C'est une élection qui symbolise l'élégance dans une ambiance saine et nationale ! Il faut arrêter de saccager l'image de Miss France !!"

Puisqu'elle n'a plus son mot à dire concernant l'élection de Miss France, on ne sait pas trop ce qui a motivé ce communiqué pour crier, encore une fois, ses convictions d'un autre temps. La dernière fois que Geneviève de Fontenay a pris la parole publiquement, c'était pour dire qu'elle refusait de se faire vacciner et de respecter les gestes barrières.