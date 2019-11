Monica Bellucci : Son ex Nicolas Lefebvre a retrouvé l'amour

Le gratin des célébrités s'est à nouveau réuni, le 6 novembre 2019, pour une occasion très spéciale. Le Gala EliseCare, qui chaque année milite pour l'harmonie internationale, a pris place au Pavillon Ledoyen de Paris. Une soirée sponsorisée par Interparfums qui fleurait bon l'amour. Parmi les invités, deux couples ont notamment charmé tous les convives : celui formé par le chanteur K. Maro – de son vrai nom Cyril Kamar – et sa divine compagne Anne-Sophie Mignaux-Kamar, ainsi que le duo tout neuf composé par Nicolas Lefebvre et une jeune femme mystérieuse. L'épisode Monica Bellucci appartient donc définitivement au passé.

Christophe Lambert, Elsa Zylberstein, l'écrivain Marc Levy , la chanteuse Keren Ann, Elise Boghossian, Hubert Reeves, Sabrina Herlory, David Holder, René Frydman, Joseph Dirand et sa femme Anne-Sophie, Hoda Roche, François Bennaceur et sa femme Cyrine, Jean Weill et le chef Yannick Alléno ont ensemble profité de cette jolie soirée de prestige. Les fonds récoltés par l'association serviront à apporter une aide médicale d'urgence aux populations civiles vivants dans des zones de conflit. L'utile et l'agréable se sont rarement si bien mêlés.

Monica Bellucci et Nicolas Lefebvre : retour sur leur histoire d'amour

Monica Bellucci a dévoilé s'être séparée de l'artiste parisien Nicolas Lefebvre au mois de juillet au magazine italien F. Une histoire d'amour officialisée ensemble six mois plus tôt "Nous nous sommes très bien entendus et cet homme m'a appris tant de choses. C'est une personne qui a une vraie sensibilité artistique. Mais notre vol ensemble continue désormais sur une autre piste qui est celle d'une amitié pour la vie". Mais la splendide comédienne de 56 ans est-elle solitaire pour autant ? "J'ai dit que c'était fini, je n'ai pas dit que j'étais célibataire !" précisait-elle quelques jours plus tard. Il se pourrait donc bien que chacun ait trouvé chaussure à son pied...