Mort d'une star de série Netflix à seulement 36 ans

Le corps de Busisiwe Lurayi a donc été retrouvé chez elle. Toujours d'après le communiqué relayé par les proches, une autopsie doit être pratiquée prochainement pour déterminer les raisons de cette disparition brutale. En attendant, le clan de Busisiwe Lurayi désire garder toute l'intimité et le calme nécessaire pour entamer le lourd processus de deuil : "Nous vous demandons humblement de nous laisser, nous la famille, gérer cette tragique nouvelle sans agitation. Nous vous remercions pour le soutien que nous avons déjà reçu jusque-là et nous vous communiquerons de plus amples informations dès qu'elles seront disponibles."

Au cours de sa courte carrière, Busisiwe Lurayi a brillé dans plusieurs productions. Des séries principalement comme City Ses'la, Ses'Top La, Wild at Heart ou encore Vutha, S.I.E.S et Sokhulu and Partners II, programmes bien connus en Afrique du Sud. Le rôle qui lui aura finalement permis de percer, malgré des récompenses déjà obtenues en 2006 et 2011, aura été le dernier : celui de Tumi Sello dans la série humoristique Comment ruiner Noël. Busisiwe Lurayi y donnait la réplique à Thando Thabethe, Yonda Thomas ou Clementine Mosimane, entre autres. Devant cet indéniable succès, une seconde saison avait été commandée et tout aussi adorée. Face à une telle perte pour le programme, difficile d'envisager une suite, du moins lui rendre hommage.