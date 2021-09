Mort de Bertrand-Kamal (Koh-Lanta) : Soirée hommage avec sa compagne, déhanché et couscous au menu

Déjà un an que Bertrand-Kamal nous a quittés. L'aventurier émérite de Koh-Lanta, Les 4 Terres est mort à l'âge de 30 ans dans la nuit du 9 au 10 septembre 2020 après s'être battu contre sa maladie, un cancer du pancréas. La grande famille du jeu d'aventure – à l'instar de Denis Brogniart, la production ALP mais aussi de nombreux camarades – lui a rendu de jolis hommages sur les réseaux sociaux. Mais ses plus proches se sont réunis à Dijon, où il vivait, auprès de ses parents.

Jeudi 9 septembre 2021, l'heure était à la fête, au rire. C'est certainement ce que le solaire et toujours souriant Bertrand-Kamal aurait souhaité. Ses parents Annick et Samir ont retrouvé Mélissa, la compagne de leur fils disparu, d'autres amis ainsi que quatre aventuriers de Koh-Lanta. L'équipe des verts de l'Est, à savoir Hadja, Alexandra, Joaquina et Loïc, venu avec son amoureuse la superbe Miss Lucie Caussanel, ont fait le déplacement pour passer ce jour spécial en mémoire de l'animateur.

Dans leur jardin, les parents de Bertrand-Kamal ont installé de superbes photos de leur fils devant lesquelles trônent des fleurs. Tous se sont sans aucun doute recueillis à cet endroit. Mais l'heure était surtout aux retrouvailles autour d'un bon couscous. Hadja s'est filmée "en famille" avec Samir, le "rire inimitable" de Loïc a réchauffé les coeurs et l'ambiance festive était au rendez-vous. Alexandra, Joaquina et Hadja ont chauffé la piste de danse sur Pookie, titre d'Aya Nakamura. Et ce n'est pas tout, entre deux "entraînements twerk", Hadja s'est lancé dans une chorégraphie endiablée avec le père de Bertrand-Kamal. Déhanché et pas de danse sur Rata, un son latino dansant de Deejay Kong et DJ Télio.

Un moment magique partagé sur les réseaux sociaux par les stars de Koh-Lanta. Et s'ils ont passé la soirée à rire et s'amuser, ils n'en oublient pas pour autant leur grand ami. Joaquina regrette "un vide indescriptible", Alexandra pleure un "un symbole de générosité, de joie de vivre et d'amour, une véritable inspiration", Hadja retient "la bienveillance, l'humour et l'amour pour l'Homme" du défunt, Loïc "aimera toujours" son cher Beka...