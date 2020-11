Mort de Jean-Pierre Vincent, grand homme de théâtre, emporté par le Covid-19

Jean-Pierre Vincent est mort. Grand metteur en scène, l'ancien directeur du Théâtre national de Strasbourg et des Amandiers de Nanterre est décédé dans la nuit du mercredi 4 novembre au jeudi 5 novembre 2020. Il avait 78 ans. Moderne, il incarnait un théâtre qui "ne laisse pas les gens intacts, qui les laisse augmentés de pensée, d'humanité". Ayant dépoussiéré un grand nombre de classiques, il était l'un des plus grands complices de Patrice Chéreau.

Atteint du Covid-19 au printemps, il avait été hospitalisé pour des AVC par la suite et sa santé s'est détériorée, jusqu'à sa mort dans sa maison à Mallemort, en Provence, selon sa famille. Sur les réseaux sociaux, le Théâtre national de Strasbourg lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux. "Il fut l'un des directeurs les plus marquants de l'histoire du Théâtre National de Strasbourg, et devint ensuite le compagnon de route fidèle de ce Théâtre-École dont il semblait être l'âme vivante. Nous prenons le temps des larmes. Et reviendrons plus tard pour vous parler de l'homme qu'il fut, de l'homme qu'il reste", ont-ils écrit.