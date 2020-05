Mort de Logan Williams à 16 ans : sa mère révèle la cause de la tragédie

Son monde a arrêté de tourner le jeudi 2 avril 2020. Marlyse Williams a perdu son fils, Logan, que les téléspectateurs connaissaient pour avoir incarné Barry Allen dans la série The Flash – la version enfant du héros masqué, lui-même interprété par Grant Gustin. Cette disparition, survenue à 16 ans à peine, était jusqu'à présent restée un immense et lugubre mystère. Mais voilà que la maman a dévoilé la vérité au New York Post. Le très jeune homme est mort d'une overdose de fentanyl, un opioïde utilisé comme drogue. "Cette tragédie n'aura pas eu lieu en vain, explique-t-elle. Logan va aider beaucoup de personnes qui sont dans la même situation."

Il vivait dans le déni. Il avait honte

Comme l'a révélé sa maman, Logan Williams était aussi un consommateur régulier de marijuana. Il en inhalait dès que son métier de comédien devenait "trop stressant" et s'est retrouvé plusieurs fois en cure de désintoxication pour combattre cette addiction. "Il vivait dans le déni parce qu'il en avait honte, poursuit Marlyse. J'ai fait tout ce qui était humainement possible, tout ce qu'une mère peut faire. J'ai tout fait sauf le menotter pour tenter de le garder en sécurité." Si elle a d'abord préféré ne pas évoquer les secret de son fils, c'est parce qu'elle avait peur du jugement des autres, des critiques qu'elle allait recevoir. "On voulait juste que la douleur cesse" conclut-elle.